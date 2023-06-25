Происшествия 25 июня 2023, 03:45 Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Сахалине Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в центральной части Сахалина РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 4,2 зарегистрировали на Сахалине. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

«Землетрясение магнитудой 4,2 произошло 25 июня в 03:54 (19:54 по московскому времени субботы). Эпицентр находился в четырех километрах восточнее села Пильво в Смирныховском», — процитировало агентство начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

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Очаг подземных толчков находился на глубине трех километров. Землетрясение ощутили в селе Онор Смирныховского района. Оно было силой три-четыре балла.

На днях мощное землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали у берегов Крыма. Его эпицентр находился в 59 километрах от Севастополя и 51 километре от Балаклавы на глубине порядка 10 километров.

Ранее в Туапсинском районе Краснодарского края зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,5. Толчки можно было ощутить в 30 километрах от берега.