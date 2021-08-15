Количеств погибших из-за землетрясения в Гаити достигло 304 человек

По меньшей мере 304 человека погибли на Гаити из-за землетрясения. Около 1,8 были ранены или числятся пропавшими без вести. На юго-западе Гаити были разрушены сотни домов, церквей и отелей.

Об этом сообщило The Daily mail со ссылкой управление гражданской защиты республики.

«На настоящий момент зарегистрировано 304 погибших, 160 из которых проживали в департаменте Юг. Также в настоящий момент мы располагаем информацией о 1,8 тысячи получивших ранения», — заявил представитель управления.

Президент США Джозеф Байден распорядился немедленно помочь пострадавшим от землетрясения и назначил главу агентства по международному развитию Саманту Пауэр координатором этих усилий.

Землетрясение произошло чуть более чем через месяц после убийства президента Жовенеля Моиза. Некоторые районы Гаити сейчас сталкиваются с растущим голодом, а медицина перегружена пандемией COVID-19. Доступ по дороге в южный регион, где произошло землетрясение, был ограничен группировками, контролирующими ключевые районы, что вызывает вопросы о том, как будет доставляться помощь.

Премьер-министр Гаити Ариэль Генри выразил свои соболезнования близким погибших. Позже он объявил, что совершает поездку по пострадавшим районам. Сейчас он находится в департаменте Гранд-Анс.

Ранее сообщалось о 227 погибших в результате землетрясения.