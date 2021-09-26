Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Филиппин. Видео

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в филиппинской провинции Западный Миндоро в 20:12 по московскому времени. Об этом сообщил сообщил Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS).

PHIVOLCS предупредил местных жителей о возможности разрушений, а также о следующих, более слабых толчках. Глубина землетрясения составила 74 километра. В институте отметили, что толчки ощущались в столице Филиппин Маниле. Вскоре после первого, самого сильного толчка, произошли еще два — магнитудами 2,9 и 2,8.

Местные жители опубликовали в соцсетях видео с места. На кадрах видно, что землетрясение длилось несколько минут. Из-за силы толчков предметы в квартире раскачивались и двигались. Однако информации о пострадавших пока не поступало, как и данных о серьезных разрушениях.

24 сентября землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле берегов американского штата Аляска. Эпицентр находился в 84 километрах от побережья, толчки зафиксировали в 14:52 по московскому времени. По данным специалистов, очаг землетрясения находился на глубине 39,6 километра.