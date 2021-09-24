Землетрясение магнитудой 6,1 произошло между Аляской и Камчаткой

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло возле берегов американского штата Аляска. Эпицентр расположился в 84 километрах от побережья. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

В ведомстве уточнили, что зафиксировали землетрясение в 11:52 по времени UTC (14:52 по московскому времени). Эпицентр подземных толчков находился в 182 километрах к северо-западу от населенного пункта Адак, который находится на Алеутинских островах. По данным специалистов, очаг землетрясения находился на глубине 39,6 километра.

При этом сперва в USGS сообщили, что магнитуда землетрясения достигла 6,3, однако вскоре эту информацию опровергли. Служба не сообщала о возможной угрозе цунами из-за толчков. Информации о жертвах и разрушениях после случившегося тоже не поступало.

На этой неделе на Алтае произошло сразу несколько землетрясений. Одно из них зафиксировали в 300 километрах от города Горно-Алтайска — магнитуда подземного толчка достигла 3,4 балла по школе MSK-64. Эпицентр находился в 45 километрах от границы с Монголией.