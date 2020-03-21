Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Греции
На западном побережье Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки ощутили жители Афин, хотя греческая столица находится далеко от эпицентра.
По данным сейсмологической лаборатории Афинского университета, землетрясение произошло 21 марта в 03:49 по московскому времени в периферии Эпир. Эпицентр находился в 11 километрах от города Парга и в 47 километрах от города Янина, в котором живут более 60 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Помимо Афин, землетрясение ощутили в Теспротии, Превезе, Арте, Волосе, Салониках, Афинах и на острове Корфу. Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Ранее ученые проанализировали данные, которые раздобыл аппарат NASA InSight, и пришли к выводу, что на Марсе, как и на Земле, есть сейсмическая активность. В течение года аппарат зафиксировал 450 толчков.