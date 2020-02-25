Ученые зафиксировали 450 землетрясений в год на Марсе

То, что на Марсе происходят землетрясения говорит о том, что в недрах находятся активные вулканы с магмой или водой. А это означает, что среда является потенциально пригодной для жизни.

Первый толчок зафиксировали в апреле прошлого года. Он и последующие гораздо слабее Земных. Из 450 марсотрясений около 20 имели магнитуду от 3 до 4.

Сейсмическая активность на планете доказывает, что она охлаждается и сжимается, и говорит о сдвигании и расхождении тектонических плит.

Признаков жизни на Марсе не обнаружено на данный момент. Однако ученые уверены, что будущие поколения смогут ее зафиксировать. Новые данные позволяют предположить, что на планете присутствуют области жидкой магмы, а ее жар в состоянии растопить залежи подземного льда и образовать резервуары, где есть жизнь.

Погода на Марсе похожа на земную. Единственное отличие — сильные колебания температуру и давления. Атмосфера Марса сильно разрежена — она нагревается и остывает гораздо быстрее, чем на Земле.