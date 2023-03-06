Мир 06 марта 2023, 23:49 Кинокритик Латышева предрекла результаты премии «Оскар»-2023 Кинокритик Латышева заявила, что фильм «Все везде и сразу» может победить на «Оскаре»

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Картина «Все везде и сразу» может стать победителем премии «Оскар», которая состоится 12 марта. Такой прогноз сделала кинокритик Марина Латышева. Об этом сообщил «МК в Питере».

По словам специалиста, данная картина успела получить множество кинопремий. Благодаря этому фильм имеет неплохие шансы на то, чтобы одержать первое место, написал RT.

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«Я надеюсь, что фильм „Все везде и сразу“ возьмёт всё везде и сразу. Мне кажется, что такие фильмы появляются даже не каждое десятилетие — это абсолютно штучный товар», — отметила критик.

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