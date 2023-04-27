Мир 27 апреля 2023, 20:17 Зеленскому указали на ошибку с арестом офицера ВСУ Полковник Тетерук заявил о деморализации ВСУ после ареста сорвавшего угон самолета офицера

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Решение властей Украины завести уголовные дела против военных, которые провалили операцию по угону самолета Воздушно-космических сил России, приведет к серьезным последствиям. Об этом в эфире украинского телеканала «Прямой» заявил бывший депутат Верховной рады полковник Андрей Тетерук.

Он пояснил, что история, а также высказывания украинских политиков с критикой военных вполне могут дойти до передовой, не говоря уже о простых жителях страны.

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«Незаконные действия против военнослужащих <…> станут резонансными для всех тех, кто сейчас находится на фронте», — отметил он.

Тетерук пояснил, что это подорвет моральный дух военных, которые за свои решения, принимаемые в ходе боевых действий, могут оказаться за решеткой.

Бывший разведчик и командир одной из воинских частей Украины Роман Червинский отправился в изолятор. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева. Согласно материалам дела, летом 2022 года он получил задание угнать российский самолет, но провалил свою миссию.

Червинский пытался завербовать российского пилота, который на словах согласился перейти на сторону ВСУ, но в итоге передал своим коллегам координаты военного украинского аэродрома Канатово.

В результате удара российских сил по воздушной гавани погиб командир части, 17 человек получили ранения, а военные самолеты и взлетная полоса получили повреждения.

Червинский назвал все обвинения в свой адрес политическими, а уголовное дело — фальсифицированным.