Мир 26 апреля 2023, 04:31 Пытавшегося угнать российский самолет экс-разведчика арестовали в Киеве Суд в Киеве взял под стражу украинского военного за попытку угнать самолет ВКС РФ РИА «Новости»

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Шевченковский районный суд в Киеве арестовал бывшего разведчика и исполняющего обязанности командира одной из воинских частей Романа Червинского. Военный летом 2022 года пытался угнать российский самолет, сообщило издание «Украинская правда».

Следствие пришло к выводу, что угон самолета привел к обстрелу аэродрома «Канатово» в Кировоградской области и гибели военных. Червинского арестовали на два месяца. Сам он считает обвинения в свой адрес политическими и основанными на «неполных односторонне освещенных, сфальсифицированных материалах».

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Защита военного будет обжаловать решение суда.

Червинского задержали 24 апреля оперативники СБУ. По информации ведомства, летом 2022 года экс-разведчик пытался завербовать российского летчика и угнать самолет ВКС России. Военный заверил его, что перейдет на сторону ВСУ. Но на самом деле передал российским войскам координаты дислокации самолетов ВСУ и личного состава на аэродроме.

Ранее сообщалось, что из-за Червинского Вооруженные силы РФ летом прошлого года нанесли удар по аэродрому под Кропивницким, что привело к гибели командира воинской части Украины, 17 военных получили ранения. Взлетная полоса и техника оказались повреждены.