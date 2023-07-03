Мир 03 июля 2023, 23:09 Зеленскому напомнили, почему Крым не может быть украинским Депутат Трофимов: Зеленскому стоит умерить аппетиты в отношении Крыма Pxhere

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора поумерить аппетиты в отношении Крыма. Об этом заявил глава комитета по законодательству парламента полуострова Сергей Трофимов. Его процитировало РИА «Новости».

По его мнению, все надежды Зеленского в отношении региона беспочвенны. Он может расчитывать только на «дырку от бублика или на уши мертвого осла», сказал Трофимов.

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«Крым всегда находился в составе России, никогда оттуда юридически не выходил, и поэтому аппетиты свои ему необходимо умерить. Крым всегда был, есть и будет российским», — подчеркнул он.

Трофимов добавил, что главе киевского режим стоит заниматься регионами Западной Украины, пока они еще остались под его контролем. Российский Крым он должен оставить в покое, заключил депутат.

В интервью CNN Зеленский ранее заявил, что до сих пор питает надежды на возвращение полуострова, несмотря на неудачи украинского контрнаступления. Он отметил, что конфликт не будет считаться завершенным, если Крым останется частью России.

Писатель Платон Беседин рассказал «360», что в мечты Зеленского о полуострове не верят уже сами жители Украины.