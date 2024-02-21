Мир 21 февраля 2024, 21:51 Офис Зеленского запланировал «особенное» мероприятие на 25 февраля Руководство Украины обсудит будущее страны 25 февраля РИА «Новости»

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Офис Зеленского запланировал провести 25 февраля конференцию о будущем Украины. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

По его словам, в мероприятии примет участие все руководство Украины.

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«На 25 февраля мы готовим нечто особенное», — подчеркнул он.

На саммите будут обсуждать пути развития Украины в 2024 году. На него приглашены все высокопоставленные чиновники, военно-политическое руководство, представители СБУ и ГУР.

По словам Никифорова, ожидается присутствие Зеленского с супругой.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что украинский президент спешно уехал из Киева из-за нестабильной политической обстановки в стране, которая сложилась после сдачи ВСУ Авдеевки.