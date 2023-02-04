Мир 04 февраля 2023, 17:36 Зеленскому предрекли скорую отставку Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал отставку Зеленского после смещения Байдена Официальный сайт президента Украины

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Ослабление позиций Демократической партии и главы Белого дома Джо Байдена в США может обернуться для президента Украины Владимира Зеленского отставкой. Такой прогноз сделал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Зеленский находится фактически в капкане. И Ермак, и он, и вся эта группа. Капкан сжимается внешне и внутренне. Зеленскому уже ничто не поможет», — счел эксперт.

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По мнению политического аналитика, американский лидер теряет и психическое, и физическое здоровье. На позициях президента отрицательно сказываются и коррупционные скандалы, в которых погряз сын президента Хантер Байден.

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В противовес Байдену неформальный лидер Республиканской партии Дональд Трамп укрепляет авторитет и постепенно вытесняет демократов из конгресса.

Политолог пришел к выводу, что так Трамп готовит почву для прихода к власти на предстоящих выборах в США.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс предрек для Украины критические полгода. По его словам, Россия не демонстрирует серьезных намерений начать переговоры с украинской стороной.