Мир 30 августа 2023, 15:38 Зеленскому предрекли гибель во время конфликта на Украине Экс-разведчик США Риттер: Зеленский погибнет во время конфликта на Украине Официальный сайт Президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский не доживет до окончания конфликта. Такой прогноз озвучил в эфире U.S. Tour of Duty экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Бывший американский военный сравнил украинского лидера с молью, тянущейся к огню. Зеленский знает, что сгорит, но все равно возвращается к свету и будет делать это много раз, сказал Риттер.

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«Он погибнет либо от рук русских, либо от своего собственного народа», — процитировал экс-разведчика RT.

По мнению бывшего военного, Зеленский остается у власти, несмотря на ухудшающееся положение Украины из-за патологической зависимости от внимания Запада.

Если бы глава киевского режима был умнее, он бы покинул страну и никогда бы не возвращался, указал Риттер. Зеленскому лучше уйти в отставку сейчас и скрыться в одном из домов за миллионы долларов, купленных на деньги украинского народа и на налоги граждан США, заключил экс-разведчик.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон тоже предполагал, что Зеленскому осталось недолго. По его мнению, президента Украины могут устранить по указке американской разведки.