30 августа 2023, 15:38
Зеленскому предрекли гибель во время конфликта на Украине
Экс-разведчик США Риттер: Зеленский погибнет во время конфликта на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский не доживет до окончания конфликта. Такой прогноз озвучил в эфире U.S. Tour of Duty экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.
Бывший американский военный сравнил украинского лидера с молью, тянущейся к огню. Зеленский знает, что сгорит, но все равно возвращается к свету и будет делать это много раз, сказал Риттер.
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«Он погибнет либо от рук русских, либо от своего собственного народа», — процитировал экс-разведчика RT.
По мнению бывшего военного, Зеленский остается у власти, несмотря на ухудшающееся положение Украины из-за патологической зависимости от внимания Запада.
Если бы глава киевского режима был умнее, он бы покинул страну и никогда бы не возвращался, указал Риттер. Зеленскому лучше уйти в отставку сейчас и скрыться в одном из домов за миллионы долларов, купленных на деньги украинского народа и на налоги граждан США, заключил экс-разведчик.
Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон тоже предполагал, что Зеленскому осталось недолго. По его мнению, президента Украины могут устранить по указке американской разведки.
США
Владимир Зеленский
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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