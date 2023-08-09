Мир 09 августа 2023, 03:18 «Очевидный шаг». Зеленскому предрекли скорую смерть по указке ЦРУ Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленского ликвидируют, ему не позволят уйти в изгнание YouTube

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Президента Украины Владимира Зеленского ликвидируют по указке ЦРУ, ему не позволят уйти в изгнание. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Redacted экс-аналитик американской разведки Ларри Джонсон.

«Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание», — заявил Джонсон.

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Аналитик напомнил, что американские спецслужбы часто устраняют марионеточных лидеров, когда те перестают быть полезными для США. Подобная участь грозит и Зеленскому из-за провалов контраступления и неудач на поле боя. Западные лидеры недовольны Зеленским.

Американский аналитик предположил, что ЦРУ организует взрыв в штаб-квартире украинского лидера и выдаст это за удар российской ракеты. Джонсон также считает, что ключевыми фигурами в ликвидации Зеленского будут украинские военные, в частности — главком ВСУ Валерий Залужный.

Украинский президент повторит судьбу бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, который был брошен Западом и отбывает наказание за свои преступления. Оба прогнулись под Запад, однако Зеленского ожидает еще более печальная участь, считает политолог Алексей Ярошенко.