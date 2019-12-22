Зеленскому предложить заменить себя казачьим кругом

Украинцы предложили Владимиру Зеленскому ликвидировать должность президента. Вместо этого, по мнению авторов петиции, управлять Украиной должен казацкий круг-парламент.

Автор петиции — Виктор Товстоляк. Он разместил обращение на сайте президента в пятницу, 20 декабря. В нем Товстолюк отметил, что должность президента «лишняя и особо опасная для Украины», передает «Страна.ua».

«Это подтверждает история независимой Украины с 1991 года и по наш день. Наш менталитет — это казацкий круг-парламент, а монарший-президентский уклад изначально ненавистен и порочен для Украины», — написал Товстоляк.

Для рассмотрения петиции под ней должны подписаться 25 тысяч человек за 89 дней. За двое суток удалось собрать 37 подписей.

Сразу после вступления Зеленского в должность президента на Украине стали собирать подписи под петицией о его отставке. Петицию поддержали более 60 тысяч украинцев.