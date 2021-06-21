Зеленскому предложили «перехитрить» Россию

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому сейчас необходимо найти общий язык с российским лидером Владимиром Путиным и «переиграть его своей хитростью». Иначе РФ может захватить всю Украину. Такое заявление сделал генерал ВСУ Вилен Мартиросян в эфире канала «Наш».

«Он временами сейчас, наш новый президент, не понимает того, что надо найти общий язык во что бы то ни стало с Путиным. <…> Надо найти ту черту, чтобы Путин тоже помогал и работал на Украину. <…> Сделать так, чтобы он (Зеленский — прим. ред.) иногда своей хитростью, тем более наш президент хитромудрый, чтобы он, наоборот, переиграл Путина, чтобы во что бы то ни стало спасти Украину», — сказал Мартиросян.

Украинский генерал добавил, что если руководству страны удастся перехитрить Россию, то от этого будет хорошо как украинцам, так и американцам. Мартиросян подчеркнул, что Зеленский должен жить ради страны и народа, иначе «его проклянут и он окажется за бортом».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ведомство закупило у Турции беспилотники, которые «необходимы для сдерживания России».