Зеленскому пообещали пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС

Евросоюз заявил, что в 2021 году начнет пересмотр Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Киеву пообещали «углубление отраслевого сотрудничества» и солидарность в получении вакцины от COVID-19.

Письмо в адрес украинского президента Владимира Зеленского направили глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Об этом сообщил офис главы государства.

«Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 год в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий», — подчеркнули в пресс-службе Зеленского.

В документе идет речь о «всеобъемлющем пересмотре Соглашения об ассоциации», который начнется в наступившем году. В ЕС рассчитывают углубить отраслевое сотрудничество, в том числе в цифровой и экологических сферах.

«Готовится к подписанию уже в ближайшее время Соглашение об общем авиационном пространстве. Начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции», — рассказали в офисе Зеленского о содержании письма.

Европейские лидеры добавили, что что ЕС готов и дальше поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. Не исключено, что Киеву предоставят еще один транш макрофинансовой помощи.

Украина, заверили главы институтов ЕС, может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины от коронавируса. Евросоюз предпримет необходимые шаги, чтобы обеспечить Киеву доступ к препаратам.