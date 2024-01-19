Мир 19 января 2024, 19:08 Зеленскому объяснили, почему не стоит цепляться за иллюзию похода на Крым Эксперт Меркурис: Зеленскому не удастся изолировать Крым РИА «Новости»

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План украинского президента Владимира Зеленского по блокаде Крыма обречен на провал. Такое мнение высказал британский политолог Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Зеленский <…> продолжает цепляться за иллюзию, что поход на Крым все еще возможен», — пояснил он.

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По мнению эксперта, полуостров хорошо укреплен и защищен. В ВСУ заблуждаются, думая, что смогут выпустить сотни ракет по важным объектам крымской инфраструктуры, поскольку российские системы ПВО могут их перехватить. Однако даже на Западе нет столько ракет, сколько нужно Киеву, отметил Меркурис.

Сейчас Зеленский готов на все, чтобы удержаться у власти, он будет использовать миф о походе на Крым, добавил он. Президент Украины поставил себя в ситуацию, при которой переговоры с Россией невозможны. В противном случае украинцы спросят с него за бесполезные жертвы бойцов ВСУ во время летнего контрнаступления, подытожил эксперт.