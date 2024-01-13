Мир 13 января 2024, 00:01 «Великий марш на Крым». Стал известен новый безнадежный план Зеленского Аналитик Меркурис заявил, что Зеленский удерживает власть мифами о Крыме Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский будет развивать миф о наступлении на Крым, чтобы сохранить власть. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала Duran.

Меркурис отметил, что Зеленский загнал себя в тяжелое положение, при котором переход к переговорам невозможен. Согласие Украины на диалог подтвердит бесполезность жертв, которые ВСУ понесли при попытках контрнаступления, и вызовет недовольство среди общественности.

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Аналитик заявил, что только продолжение боевых действий позволяет Зеленскому остаться у власти. Однако он вынужден предлагать украинцам все более нереалистичные обещания, чтобы сохранить их энтузиазм.

«Ему приходится поддерживать в людях надежду на возможность победы. Сейчас он делает это, заново воскрешая миф о предстоящем "великом марше на Крым"», — констатировал британец.

Ранее план Зеленского по проведению операций в Крыму раскритиковал экс-морпех ВС США Брайан Берлетик. По его словам, таким образом украинское руководство пытается оправдать ужесточение мобилизации.