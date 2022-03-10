Зеленскому не позволили выступить в парламенте Израиля «из-за ремонта»

Спикер кнессета Израиля Микки Леви отказался проводить специальное заседание ради видеообращения украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил Axios. Ссылаясь на израильских чиновников, Леви опубликовал заявление, в котором говорилось, что он не может созвать заседание из-за ремонта в зале. Общаться в Zoom украинская сторона не захотела.

По данным издания, Зеленский намеревался выступить с речью об Украине. Спикер израильского парламента письменно ответил, что для него организация такого выступления «была бы честью», но лучше провести его дистанционно из-за каникул в кнессете. В Министерстве иностранных дел Израиля, с которым проконсультировался Леви, не возражали против звонка через Zoom. Однако украинцы «были разочарованы ответом».

После того как история стала известна, Леви опубликовал заявление, где объяснял отказ от внеочередного заседания уже ремонтом.

Ранее ситуацию на Украине обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Стороны обменялись мнениями с учетом последних контактов израильского премьера с лидерами ряда государств. Владимир Путин и Нафтали Беннет договорились оставаться на связи. А перед этим президент России и премьер-министр Израиля провели личную встречу.