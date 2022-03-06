Путин обсудил по телефону с премьером Израиля ситуацию на Украине

Ситуацию на Украине в связи с проводимой Россией спецоперацией обсудили в телефонном разговоре президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Об этом сообщила пресс-служба Кремля, отметив, что беседа прошла в рамках продолжения личной беседы.

Стороны обменялись мнениями, с учетом последних контактов израильского премьера с лидерами ряда государств. Владимир Путин и Нафтали Беннет договорились оставаться на связи.

Накануне президент России и премьер-министр Израиля провели личную встречу, сообщил в минувшую субботу, 5 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркивал, что никаких заявлений по итогам встречи политики делать не будут.