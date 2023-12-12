Мир 12 декабря 2023, 04:16 Зеленского выкинут на помойку как ненужную марионетку — Мадуро Президент Венесуэлы Мадуро: Зеленского используют и выкинут на помойку РИА «Новости»

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США используют президента Украины Владимира Зеленского и выкинут на помойку как ненужную марионетку. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в программе «С Мадуро+» на телеканале Venezolana de Televisión.

«Не в первый раз империализм ставит марионетку, использует ее и выбрасывает на помойку. У нас был шут, как Зеленский, — Гуаидо», — отметил президент.

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Мадуро напомнил, что Гуаидо «живет как мусор» в Майами, но с миллионами в кармане. И таких примеров много, когда людей используют для провокаций и разделения народа. Мадуро считает, что империализм всегда «выплевывает» отслуживших свое людей.

«Похоже, Зеленского ждет та же удача: один раз ты подвел, тебя выбрасывают, дают тебе пинок, бросают тебя. Это судьба тех, кто продает свою душу дьяволу», — подчеркнул президент.

Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али 14 декабря проведут личную встречу в Сент-Винсенте и Гренадинах, где обсудят вопрос мирного разрешения кризиса вокруг региона Эссекибо.