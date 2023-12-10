10 декабря 2023, 07:52
Президенты Венесуэлы и Гайаны проведут переговоры по спорной территории
Президенты Венесуэлы и Гайаны встретятся в Сент-Винсенте и Гренадинах 14 декабря
Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али 14 декабря проведут личную встречу в Сент-Винсенте и Гренадинах, где обсудят вопрос мирного разрешения кризиса вокруг региона Эссекибо. Об этом сообщила пресс-служба правительства карибского государства.
«В четверг, 14 декабря, в Сент-Винсенте и Гренадинах пройдет личная встреча президентов Венесуэлы и Гайаны для обсуждения территориального спора вокруг Эссекибо», — сказано в сообщении.
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Мадуро на этой неделе призвал парламент принять законопроект о защите территории Эссекибо, которая входила в состав Гайаны. Он отметил, что ввел в действие план по оказанию социальной помощи и выдаче венесуэльских паспортов населению региона.
Ранее на всенародном референдуме за присоединение территории в Венесуэле проголосовали 95% жителей государства. Мадуро заявлял о планах начать разработку добычи углеводородов в этом районе.
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