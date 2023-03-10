Власть 10 марта 2023, 12:35 Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным Президент Финляндии Ниинисте выразил готовность пойти на переговоры с Путиным Пресс-служба Кремля

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Финский президент Саули Ниинисте сказал, что «абсолютно готов» говорить с российским коллегой Владимиром Путиным, если от этого будет польза. Такое заявление он сделал в интервью агентству Bloomberg.

«Должен сказать, что я „абсолютно готов“ поговорить с ним (Владимиром Путиным — прим. ред.), если в этом будет какая-то польза. Но в данный момент не видим ничего такого», — ответил финский лидер на вопрос о возможности переговоров с президентом России в будущем.

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Ниинисте на вопрос журналистки, что бы он посоветовал главе Белого дома Джо Байдену по вопросу диалога с Владимиром Путиным, сказал, что президенту США не нужны его советы.

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Также финский политик вспомнил в интервью, что до начала российской спецоперации на Украине часто проводил переговоры с Путиным. По словам президента Финляндии, в последний раз они беседовали в прошлом мае.