Мир 23 декабря 2022, 11:48 Зеленского упрекнули в неблагодарности США за военную помощь TAC: президент Украины Зеленский не поблагодарил США за помощь в размере $45 миллиардов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский не поблагодарил американский народ за «рождественский подарок» в виде помощи на сумму 45 миллиардов долларов, заявил обозреватель издания The American Conservative Брэдли Девлин. По его словам, все правительство украинского лидера было бы «неплатежеспособным» без средств налогоплательщиков из США.

Журналист подчеркнул, что Владимир Зеленский не выразил должную благодарность за оказываемую Штатами помощь. Вместо этого украинский президент предъявил еще больше требований, а американские политики «стояли и аплодировали со стеклянными взглядами».

Реклама

«Зеленский — актер и комик. Он знает, как произнести реплику и устроить шоу. В этом плане ничего не изменилось», — отметил Брэдли Девлин.

Реклама

Визит Зеленского в Вашингтон не принесет ничего хорошего, заявил обозреватель Хэл Брендс. Он отметил, что затягивание украинского кризиса заставит американских политиков задуматься о прекращении выделения помощи. По словам журналиста, собственные запасы США истощаются, поэтому вскоре Штаты могут столкнуться с непредвиденными обстоятельствами.