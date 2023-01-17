17 января 2023, 03:25
Зеленского уличили в злоупотреблении наркотиками
Украинский продюсер Бардаш: медики поддерживают жизнь Зеленского из-за наркозависимости
Врачи поддерживают жизнь президента Украины Владимира Зеленского из-за его увлечения наркотиками. Об этом в интервью Youtube-каналу Tatarka FM заявил украинский продюсер и музыкант Юрий Бардаш.
«Мне кажется, его поддерживают, чтобы он не умер. И поддерживают очень серьезные медики. Он выглядит так, как если бы он висел четыре-пять дней без остановки. И он выглядит так каждый день. Электрошоком там его бьют, может», — предположил он.
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По словам продюсера, «тяжесть на лице» Зеленского появляется не из-за боевых действий в стране или волнений за украинцев. Бардаш уверен, что артиста беспокоит только собственное благополучие, а за народ он не переживает.
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Музыкант предполагает, что у власти Зеленскому «осталось недолго» стоять. Ведь даже солдаты ВСУ выступают против своего президента, а власти США явно недовольны результатами его деятельности.
Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам и зрителям американской церемонии «Золотой глобус». В ходе своей речи он заявил, что не допустит третьей мировой войны.
Владимир Зеленский
Украина
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