Мир 11 января 2023, 08:49 Зеленский выступил на «Золотом глобусе» и заявил, что третьей мировой не будет Президент Украины Зеленский сказал на «Золотом глобусе», что третьей мировой не будет

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Украинский президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам и зрителям американской церемонии «Золотой глобус». Он в эфире телеканала NBC пообещал не допустить третьей мировой войны.

Политик напомнил, что в результате Первой мировой войны погибли миллионы людей, во Второй мировой войне — десятки миллионов.

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«Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия», — сказал он.

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Церемония вручения наград состоялась в Лос-Анджелесе. Лауреатами премии стали режиссер Стивен Спилберг, актеры Кейт Бланшетт, Кевин Костнер.

Также «Золотой глобус» получили актер Остин Батлер за роль Элвиса Пресли в одноименном фильме, актриса Зендея за роль в сериале «Эйфория». Лучшим фильмом признана картина Спилберга «Фабельманы», лучим сериалом — «Дом драконов», лучшим мультфильмом — «Пиноккио Гильермо дель Торо».