Мир 18 ноября 2022, 15:39 Зеленский подорвал мировое доверие, обвинив РФ в атаке на Польшу, — датский аналитик Аналитик Стаун: Зеленский поставил на карту мировое доверие, обвинив РФ в атаке на Польшу Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Президент России Владимир Зеленский «поставил на карту мировое доверие», поспешив обвинить Россию в атаке на Польшу. Таким мнением поделился преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун, выступая на канале TV2.

«Украинский президент поставил на карту доверие, которое было твердой валютой для Зеленского в течение почти 10 месяцев, прошедших с тех пор, как Россия начала спецоперацию», — подчеркнул эксперт.

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Он добавил, что любой конфликт — это борьба «не только оружием, но и словами», порой жесткими и резкими. В течение нескольких часов после падения ракеты в Польше «слов было много».

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«Зеленский настаивает на своем объяснении, что это не украинская ракета упала возле польского села. Но вы должны помнить, что Украина — это страна, находящаяся в состоянии конфликта», — отметил Стаун.

Он объяснил попытку украинского лидера свалить вину на Россию страхом лишиться поддержки Запада. Зеленский боится, что политическая и военная помощь Украине прекратится, если выяснится, что ракету, убившую двух человек, запустили ВСУ, — даже если это было случайностью.

Однако западные страны могут «легко разобраться» в заявлениях Зеленского, констатировал военный аналитик. По его мнению, Запад отреагировал на обвинения Украины в адрес России «правильно».

Йорген Медом Стаун добавил, что к словам украинского лидера теперь стоит относиться осторожнее.