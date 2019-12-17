Зеленского уличили в «подмене смыслов»

«В первую очередь Киеву необходимо запомнить, что все инициативы, связанные с имплементацией Минских договоренностей, необходимо согласовывать с Луганской и Донецкой народными республиками», — напомнил руководитель Луганской Народной Республики. Его официальное заявление опубликовал Луганский информационный центр на своем сайте.

В опубликованном проекте поправок ничего не говорится об особом статусе, хотя именно для этого в Комплексе мер и предусмотрены изменения в Конституцию Леонид Пасечник глава ЛНР.

По мнению Пасечника, Зеленский в действительности готовится к ускорению процесса захвата власти через своих представителей — префектов. Эти чиновники будут наделены полномочиями по приостановке действий любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами.

«Нас категорически не устроит и тот факт, что Зеленский может предложить нам усовершенствованную „формулу Порошенко“, по которой украинские власти могут попытаться законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, которые носят временный характер», — добавил Пасечник.

Как подчеркнул политик, чтобы в полной мере реализовать Минские договоренности, Украине необходимо отказаться от системной подмены смыслов и подлогов. Киеву достаточно строго следовать Комплексу мер, а также при необходимости согласовывать свои действия с представителями республик.

«Другого пути у Зеленского нет», — подчеркнул глава ЛНР.