Зеленского раскритиковали за поздравление «легендарных украинских американцев»

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов. В Киеве вспомнили о службе украинских американцев в рядах ВС страны и «общих победах».

Зеленский в своем посте на Facebook назвал Соединенные Штаты стратегическим партнером и союзником.

«Украинские американцы с честью и достоинством служили в рядах ВС США», — подчеркнул лидер Украины.

В пример Зеленский привел морского пехотинца Майкла Странка. Во Вторую мировую войну он сражался за Иводзиму. Напомнил украинский президент и о получивших высшую военную награду США — медаль Почета — других американцах украинского происхождения.

«Эти легендарные украинские американские воины <…> служат живым примером американских ценностей», — написал Зеленский, добавив к ним историю «тихого, самоотверженного служения Романа Купчинского».

Президент Украины заметил, что украино-американские ветераны «трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества». Зеленский написал слова благодарности «за постоянную поддержку Украины в эти трудные времена».

«Слава Украине! Боже, благослови Америку!» — завершил он свое обращение, вызвал вал недоуменных комментариев.

Некоторые заметили, что Зеленский ни слова не сказал о «своих ветеранах ВОВ». Другие предположили, что президент написал этот пост под влиянием осложнений, которые дает на психику COVID-19.

«Все понятно. Говорят же, что ковид дает осложнения и нарушает психику человека», — писали в Сети. Пользователи сочли публикацию «лишним подтверждением того, что COVID-19 влияет на мозговую деятельность».

В США День ветеранов считается национальным праздником. Его отмечают 11 ноября.