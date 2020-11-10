Жена Зеленского рассказала, как он переносит коронавирус

По данным портала «Русская планета», она уточнила, президент чувствует себя нормально. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать.

«Про здоровье президента — все хорошо, он чувствует себя нормально, он изолировался, но продолжает работать», — сказала Зеленская.

Стало известно, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак также получил положительный тест на инфекцию.