Жена Зеленского рассказала, как он переносит коронавирус
Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказал, как он себя чувствует после заражения коронавирусом. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным портала «Русская планета», она уточнила, президент чувствует себя нормально. Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать.
«Про здоровье президента — все хорошо, он чувствует себя нормально, он изолировался, но продолжает работать», — сказала Зеленская.
Стало известно, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак также получил положительный тест на инфекцию.