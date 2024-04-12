12 апреля 2024, 21:58
Зеленского призвали в США отказаться от фантастических планов
Сенатор Вэнс: Украина должна отказаться от возврата к границам 1991 года
Украина и ее союзники должны смириться с тем, что к прежним границам 1991 года вернуться невозможно. Об этом сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс написал в колонке для The New York Times.
Республиканец посоветовал руководству Вооруженных сил Украины перейти к оборонительной стратегии, чтобы сохранить как можно больше живой силы. Кроме того, у украинских властей появится время для проработки переговорного процесса.
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«Закапывание старомодных рвов, цемента и наземных мин помогло российской армии выдержать контрнаступление Украины в 2023 году», — указал Вэнс.
Президент Украины Владимир Зеленский должен признать, что планы по возвращению к границам 1991 года являются фантастическими, резюмировал сенатор.
Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Украины есть возможность выполнить требования России без ущерба для собственного суверенитета.
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