Мир 12 апреля 2024, 21:58 Зеленского призвали в США отказаться от фантастических планов Сенатор Вэнс: Украина должна отказаться от возврата к границам 1991 года РИА «Новости»

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Украина и ее союзники должны смириться с тем, что к прежним границам 1991 года вернуться невозможно. Об этом сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс написал в колонке для The New York Times.

Республиканец посоветовал руководству Вооруженных сил Украины перейти к оборонительной стратегии, чтобы сохранить как можно больше живой силы. Кроме того, у украинских властей появится время для проработки переговорного процесса.

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«Закапывание старомодных рвов, цемента и наземных мин помогло российской армии выдержать контрнаступление Украины в 2023 году», — указал Вэнс.

Президент Украины Владимир Зеленский должен признать, что планы по возвращению к границам 1991 года являются фантастическими, резюмировал сенатор.

Постпред РФ при организации Василий Небензя заявил, что Украины есть возможность выполнить требования России без ущерба для собственного суверенитета.