Мир 12 апреля 2024, 19:13 Украине рассказали, как добиться мира с Россией Небензя: Украина может выполнить условия России без ущерба своему суверенитету РИА «Новости»

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У Украины есть возможность выполнить требования России без ущерба для собственной государственности и суверенитета. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что весной 2022 года киевский режим устроил лживую провокацию в Буче и «отверг лучший для себя шанс на мир» под давлением западных кураторов.

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Украинским властям известны справедливые и обоснованные требования России, лежащие в основе СВО. Поэтому Украина могла бы давно добиться мира, если бы хотела, отметил постпред.

«Однако Украина, которая дружила бы с Россией, не нужна Вашингтону, Лондону и Брюсселю. Не для того они в нее 10 лет вкладывались», — резюмировал Небензя.

Ранее российский дипломат заявил, что новый закон об ужесточении мобилизации превратит украинцев в крепостных.