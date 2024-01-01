Мир 01 января 2024, 03:15 Зеленского призвали ответить за потерю Марьинки Экс-советник президента Соскин: Зеленский должен ответить за потерю Марьинки РИА «Новости»

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Украинский лидер Владимир Зеленский должен ответить за то, что ВСУ потеряли контроль над Марьинкой. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Как населенный пункт, как точка стратегической обороны Марьинка потеряна. Зеленский, потерял город? Потерял! [Главком ВСУ Валерий] Залужный, ты, [командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский, потеряли город, министр обороны [Украины Рустем] Умеров — вы потеряли город. Вы должны за это отвечать? Конечно», — сказал политик.

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Эксперт отметил, что Зеленский обещал возвращение Артемовска Украине, но в итоге российские войска освободили еще больше территорий. По словам Соскина, глава государства не смог добиться позитивных результатов для ВСУ по итогам 2023 года.

Ранее руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что на Украине могут провести майдан для прихода Залужного к власти. Он выразил уверенность, что осуществить это возможно за три дня.