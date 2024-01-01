Мир 01 января 2024, 01:39 Залужный заменит Зеленского за три дня — украинский политолог Политолог Бортник: Залужный способен законно сместить Зеленского за три дня Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Майдан с целью привести к власти главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного можно провести за три дня. Об этом рассказал руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в эфире YouTube-канала «Да это так».

«Майдан на Украине легко провести. <…>. Максимум, три дня», — сказал он.

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По словам Бортника, его аналитический центр смоделировал приход Залужного к власти без выборов в президенты. Он выразил уверенность, что новый украинский переворот пройдет в ходе «быстрого массового протеста».

Аналитик назвал главным препятствием союзников Залужного узаконивание смены власти в угоду западным партнерам Украины. В Раде могут создать союзную главкому коалицию, формально отстраняющую президента Украины Владимира Зеленского от управления страной. Обязанности лидера государства начнет выполнять глава Верховной рады, а Залужный станет украинским премьер-министром.

Бортник отметил, что настоящая власть у премьера страны, ведь глава парламента и коалиция находятся у него под контролем.

Ранее генерал-майор армии Украины Сергей Кривонос заявил, что Зеленский не способен решить проблему, вызванную российскими беспилотниками по всей линии боевого соприкосновения. Он отметил, что правительство Украины тратит финансы на непонятные вещи и поэтому проигрывает.