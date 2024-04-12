Мир 12 апреля 2024, 02:34 Зеленского поймали на лжи в штабе Трампа NYP: в США опровергли слова Зеленского о приглашении Трампа на Украину РИА «Новости»

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Представитель предвыборного штаба Дональда Трампа опроверг слова президента Украины Владимира Зеленского, о том, что он приглашал бывшего президента США в Киев. Об этом написала газета New York Post.

«Не было никаких попыток установить контакт [со стороны Зеленского]», — сообщил собеседник издания.

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Представитель штаба добавил, что Трампу нет смысла сейчас посещать Киев, так как он не занимает какую-то официальную должность и не является главнокомандующим США.

Ранее Зеленский заявил в интервью Bild, что пригласил Дональда Трампа на Украину, чтобы провести с ним переговоры.

Президент также раскритиковал мирный план Трампа по Украине. Он предположил, что план предполагает уступку территорий России и назвал такую идею «очень примитивной».

О планах бывшего президента США предложить Украине мир в обмен на территории написала газета The Washington Post. Впрочем, в предвыборном штабе Трампа эту публикацию назвали фейком.