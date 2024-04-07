Мир 07 апреля 2024, 17:18 Трамп пообещал заставить Украину отказаться от Крыма и Донбасса WP: Трамп заявил, что может заставить Украину отказаться от Крыма и Донбасса imago stock&people / Global Look Press

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Бывший американский президент Дональд Трамп приватно говорил, что может положить конец конфликту на Украине. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на источники.

«Предложение Трампа заключается в том, чтобы заставить Украину уступить России Крым и приграничный Донбасс», — написали авторы материла.

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Экс-лидер США неоднократно высказывался о том, что может завершить конфликт на Украине за 24 часа, если победит на президентских выборах в 2024 году. Такой подход радикально изменит политику правящего сейчас в Штатах Джо Байдена, который делает упор предоставление военной помощи Украине.

Поддерживающие Трампа подчеркивают, что необходимо устранить угрозы интересам США со стороны Китая и ограничить расширения НАТО. Бывшего президента также называют «единственным, кто говорит о прекращении убийств».

Ранее стало известно, что НАТО может взять на себя больше обязанностей за предоставление помощи Украине. Альянс действительно боится, что Трамп вернется в Белый дом.