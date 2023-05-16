16 мая 2023, 16:01
Украина официально стала членом киберцентра НАТО
МИД Украины сообщил о вступлении страны в киберцентр НАТО в Таллине
Украина официально присоединилась к киберцентру НАТО, расположенному в Таллине, сообщили в Twitter МИД страны. Эту организацию создали для улучшения обмена информацией и расширения сотрудничества между государствами Североатлантического альянса.
«Сегодня национальный флаг Украины официально поднят в штаб-квартире киберцентра НАТО в Таллине, ознаменовав официальное вхождение Украины в киберцентр», — отметили в пресс-службе украинского МИД.
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В июле в Вильнюсе состоится саммит НАТО. По данным западных СМИ, стороны не будут обсуждать потенциальное вхождение Украины в состав военно-политического блока. Политолог Петр Колчин заявил, что украинские власти создают иллюзию того, что членство в альянсе и ЕС якобы принесет блага жителям. Так руководство страны пытается хоть как-то стабилизировать внутригосударственную ситуацию.
За скорейшее вступление Украины в НАТО выступили депутаты сената Польши. Они призвали альянс рассмотреть заявку страны в ускоренном порядке по аналогии с Финляндией и Швецией.
НАТО
Украина
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