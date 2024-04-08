Мир 08 апреля 2024, 01:58 Зеленского обвинили в игнорировании скандала с мобилизацией 14-летнего подростка Соскин обвинил Зеленского в игнорировании мобилизации 14-летнего подростка РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский должен обратить внимание на скандал с 14-летним сиротой, которого хотели отправить на передовую. Об этом заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин на Youtube-канале.

«А что ты молчишь, Зеленский, что ж ты молчишь? Такие зверства происходят. Он говорит, что надо закон принять [о мобилизации]. Зачем этот закон, если он совсем не нужен», — заявил он.

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Он отметил, что полномочия Зеленского уже истекли. Если ввести закон о мобилизации, то это станет открытым объявлением гражданской войны. По мнению Соскина, украинцы не станут это терпеть.

Ранее стало известно, что сотрудники военкомата Одесской области напали на подростка и пытались мобилизовать его. Как отметило издание Страна.ua, происшествие случилось 2 апреля. Мальчик — круглая сирота и живет вместе с бабушкой.

В марте американский миллиардер Илон Маск ужаснулся, когда увидел кадры с насильственными методами мобилизации на Украине. На видео молодых украинцев вытолкнули из автобуса и избили.