Участок газопровода «Северный поток — 2» в Ленинградской области начнет работу в тестовом режиме. Это произойдет на следующей неделе, рассказал губернатор региона Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Дрозденко, 1 июня в Кингисеппском районе области прошла инспекция объектов газопровода, «которые уже в тестовом режиме со следующей недели начнут работать для подготовки пуска газа на немецкую сторону».

Также Дрозденко сообщил о встрече с главой совета директоров Nord Stream 2 AG, Герхардом Шредером и управляющим директором этого оператора трубопровода Маттиасом Варнигом.

«Мы как раз обсуждали, что проект вышел на финишную прямую», — отметил он.

«Северный поток — 2» строится для поставок российского газа в Германию по дну Балтийского моря в обход Украины. Работу завершают два российских трубоукладчика — «Академик Черский» и «Фортуна».

США ввели санкции против подрядчиков строительства, утверждая, что газопровод повредит энергетической безопасности Европы.