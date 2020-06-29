Рейтинг Зеленского упал до 38%

«Оценивая действия органов власти в мае–июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае ― 47%); 45% ― не одобряют (в мае ― 37%)», ― говорится в отчете КМИС.

Количество тех, кто не одобряет действия и заявления Зеленского, впервые за последний год превысило число позитивно оценивающих слова и действия президента Украины.