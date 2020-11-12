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    12 ноября 2020, 09:24

    Зеленского госпитализировали с коронавирусом

    Андрей Иванов, Юлия Булыгина

    Президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом. В больницу с той же инфекцией попал и руководитель офиса президента Андрей Ермак.
    Зеленского госпитализировали с коронавирусом

    Зеленского и Ермака положили в больницу «Феофания».

    «Все достаточно строго регламентировано протоколом. Они находятся в „Феофании“. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», — рассказал «Украинской правде» советник Ермака Михаил Подоляк.

    Политики находятся в строгой изоляции, а в остальном у них стандартный режим дня — лечение и работа.

    «Никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне», — добавил собеседник издания.

    Зеленский сообщил, что у него выявили коронавирус, на своей странице в Facebook 9 ноября. Украинский лидер рассказал, что чувствует себя хорошо, и пообещал продолжить работу. Большинство подписчиков пожелали ему скорейшего выздоровления.

    По последним данным, на Украине выявили более полумиллиона случаев COVID-19. Умерли 9214 человек.