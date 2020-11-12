Президента Украины Владимира Зеленского госпитализировали с коронавирусом. В больницу с той же инфекцией попал и руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Зеленского и Ермака положили в больницу «Феофания».

«Все достаточно строго регламентировано протоколом. Они находятся в „Феофании“. Там оборудован специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний», — рассказал «Украинской правде» советник Ермака Михаил Подоляк.

Политики находятся в строгой изоляции, а в остальном у них стандартный режим дня — лечение и работа.

«Никто из помощников не находится возле президента или возле главы офиса, они находятся в коммуникационном офлайне», — добавил собеседник издания.

Зеленский сообщил, что у него выявили коронавирус, на своей странице в Facebook 9 ноября. Украинский лидер рассказал, что чувствует себя хорошо, и пообещал продолжить работу. Большинство подписчиков пожелали ему скорейшего выздоровления.

По последним данным, на Украине выявили более полумиллиона случаев COVID-19. Умерли 9214 человек.