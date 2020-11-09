Президент Украины Владимир Зеленский заразился коронавирусом. Он отметил, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжить работать. Большинство побеждает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!» — сообщил Зеленский на своей странице в Facebook.

Большинство подписчиков пожелали украинскому лидеру скорейшего выздоровления и выразили уверенность, что «молодой и спортивный» президент быстро победит болезнь.

Но есть среди комментаторов и злопыхатели, которые предложили Зеленскому уйти в отставку по состоянию здоровья. Люди начали обсуждать, куда уходят деньги, которые выделили на борьбу с коронавирусом, и призвали президента для быстрой победы над COVID-19 «приложить к голове асфальт и подышать битумом».

На прошлой неделе глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с пандемией в стране близка к катастрофической. Всего медики Украины выявили более 483 тысяч случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 8812 человек.