Зеленский заверил украинцев о достаточном объеме газа в стране

На сегодня на Украине достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Хочу всех успокоить. <…> На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей по очень нормальным ценам по сравнению с европейскими ценами», — отметил Зеленский в комментарии телеканалу ICTV. Он также считает, что «много важных предметных, а самое важное, что своевременных действий сделало правительство, сделала власть».

Цена на газ, по словам Зеленского, достигла бы 50 гривен, если бы правительство не вмешалось в ситуацию.

«Если бы власть не вмешалась, цена была бы для людей как минимум 50 гривен, а так для людей от НАК „Нафтогаз“ — около восьми гривен», — добавил украинский лидер.

Отопительный сезон, как подчеркнул Зеленский, — это ответственность не только центральной, но и местной власти.

На этой неделе бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что Украина потеряла пять миллиардов долларов из-за того, что власти не закупили газ впрок по более низкой цене. Теперь, по его словам, страна вынуждена переплачивать, а правительство должно за это ответить. По словам политика, рост цен на газ является спекуляцией «Газпрома», но персональная ответственность за переплату лежит на действующей украинской власти.