Яценюк обвинил власти Украины в потере 5 млрд долларов на переплате за газ

Украина потеряла пять миллиардов долларов из-за того, что власти не закупили газ впрок по более низкой цене. Теперь страна вынуждена переплачивать, а правительство должно за это ответить, заявил бывший украинский премьер-министр Арсений Яценюк.

По его мнению, Украина могла застраховаться от того, чтобы не платить по 1,2 тысячи долларов за кубометр российского газа. Для этого нужно было заполнить подземные хранилища топливом, когда оно стоило по 250 долларов за кубометр, сообщил ТАСС.

«Сегодня из карманов украинцев вытянут — вдумайтесь в эту цифру — 5 миллиардов долларов. Это убытки государства и государственной компании НАК „Нафтогаз“ <…> это сумма, которая равносильна общим годовым расходам на оборону», — подчеркнул он в эфире телеканала «Украина-24».

По словам политика, рост цен на газ является спекуляцией «Газпрома», но персональная ответственность за переплату лежит на действующей украинской власти.

Ранее зампредседателя правительства России Александр Новак выразил удивление от того, что Украина не закупает газ напрямую, а предпочитает переплачивать за реверс. Из-за этого, по словам, газ обходится стране дороже на 20-30%.Такой подход, по его мнению, является иждивенческим.