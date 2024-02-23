Мир 23 февраля 2024, 18:54 Зеленский засветился в сериале Netflix Президента Украины Зеленского сняли в документальном сериале Netflix Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский снялся в сериале «Переломный момент: бомба и холодная война» стриминговой платформы Netflix. Трейлер, где засветился украинский лидер, опубликовали на YouTube.

Киноленту режиссера Брайана Кнаппенбергера назвали документальной. В ней, как указано в описании к трейлеру, показаны последствия распада Советского Союза.

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«Эта серия, включающая интервью с выдающимися политиками, журналистами и людьми, пережившими историю, представляет собой исследование многолетнего конфликта между Соединенными Штатами и Советским Союзом», — гласит описание.

В трейлере Зеленский заявил, что Россия якобы считает Украину своей собственностью. В комментариях один из зрителей написал, что было бы неплохо, если бы Netflix также использовал комментарии защитников жителей Донбасса, уставших от украинского террора.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что останется у власти, если на Украине пройдут выборы. Он уверен в своей победе и утверждает, что у него «наибольшая поддержка в современном обществе», не уточняя однако, в каком именно.