Зеленский запутался в цитатах Путина. Видео

Выступая на сессии генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский взялся цитировать своего российского коллегу Владимира Путина. Он заявил, что глава России якобы нарушает собственные слова о важности соблюдения существующей архитектуры отношений между странами и свободы слова.

По данным РИА «Новости», Зеленский заявил: «В мире больше никто не ощущает себя в безопасности и не может спрятаться за международным правом». Затем он привел на русском языке цитату из выступления Путина об опасности попыток расшатать авторитет и легитимность ООН.

«Тогда у нас действительно не останется никаких правил, кроме права сильного. Это будет мир, в котором вместо коллективной работы будет главенствовать эгоизм. Мир, в котором будет все больше диктата и все меньше равноправия, меньше реальной демократии и свободы… Ведь что такое государственный суверенитет? Это прежде всего вопрос свободы, свободного выбора своей судьбы для каждого человека, для народа, для государства», — сказал Зеленский.

Он заявил, что «все это слова президента Путина, сказанные ранее в Мюнхене в 2007 году и на ГА ООН в 2015 году».

Однако приведенная цитата прозвучала только на выступлении российского президента на генассамблее ООН в 2015 году. К мюнхенской речи она не имеет никакого отношения.

Зеленский заявил, что арест замглавы «Меджлиса крымскотатарского народа»* (запрещен в РФ) Наримана Джелялова по обвинению в подготовке диверсии является прямым ответом на речь Путина.

«РФ обвиняет этого политолога, журналиста, телеведущего и преподавателя права в попытке подрыва газопровода. Вот вам цена свободы слова и цена борьбы человека за свои права», — заявил Зеленский.

Украинский политолог Олег Хавич обвинил Зеленского в попытках уклониться от встречи с Путиным. Причем возможность этих переговоров напрямую зависит от США.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.