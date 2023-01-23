Мир 23 января 2023, 00:49 Украинские СМИ анонсировали кадровые перестановки в правительстве «Страна»: власти Украины проведут кадровые перестановки Telegram

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Руководство Украины на следующей неделе намерено проводить кадровые перестановки, которые направлены на борьбу с коррупцией. Об этом украинское издание «Страна.ua» сообщило в своем Telegram-канале.

«Эта неделя будет временем соответствующих решений — конкретных и справедливых. Уже подготовлены решения», — привело издание слова президента Владимира Зеленского.

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При этом авторы статьи отмечают, что украинский лидер напомнил об увольнении и. о. министра инфраструктуры Василия Лозинского, которого задержали за взятку. Также он упомянул про скандал вокруг закупок Министерством обороны Украины продуктов для военнослужащих. Их брали в три раза дороже, чем можно приобрести в розничных магазинах Киева.

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«В каждой ситуации мы будем подробно все разбирать. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных», — сказал Зеленский.

Ранее стало известно об отставке советника президента Украины Алексея Арестовича. Причиной скандального увольнения стали его слова о вине украинской ПВО в падении ракеты на дом в Днепропетровске.