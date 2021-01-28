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    28 января 2021, 10:55

    Зеленский запланировал переизбраться на второй срок

    Александр Блинов

    Украинский президент Владимир Зеленский намерен остаться у власти на второй пятилетний срок. Об этом рассказал депутат Верховной рады Гео Лерос.
    Зеленский запланировал переизбраться на второй срок

    Парламентарий сообщил, что во время празднования дня рождения, которое Зеленский отметил 25 января, глава Украины заявил о своих планах переизбраться на второй президентский срок. Депутат от партии «Слуга народа» написал об этом на своей странице в соцсети Facebook.

    Рейтинг поддержки деятельности Зеленского на посту президента Украины в январе опустился до рекордного минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинцев, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Если бы выборы в стране проходили сейчас, за Зеленского проголосовали бы 19,8% опрошенных. Следующие выборы президента на Украине пройдут в марте 2024 года.

    Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев ранее предрек уменьшение размера пенсий на Украине в полтора раза из-за снижения числа работающих граждан.