Зеленский запланировал переизбраться на второй срок

Украинский президент Владимир Зеленский намерен остаться у власти на второй пятилетний срок. Об этом рассказал депутат Верховной рады Гео Лерос.

Парламентарий сообщил, что во время празднования дня рождения, которое Зеленский отметил 25 января, глава Украины заявил о своих планах переизбраться на второй президентский срок. Депутат от партии «Слуга народа» написал об этом на своей странице в соцсети Facebook.

Рейтинг поддержки деятельности Зеленского на посту президента Украины в январе опустился до рекордного минимума. Об этом свидетельствуют результаты опроса украинцев, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). Если бы выборы в стране проходили сейчас, за Зеленского проголосовали бы 19,8% опрошенных. Следующие выборы президента на Украине пройдут в марте 2024 года.

Глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев ранее предрек уменьшение размера пенсий на Украине в полтора раза из-за снижения числа работающих граждан.