Украинцев предупредили о сокращении пенсий в полтора раза

К 2030 году размер пенсий на Украине сократится в 1,5 раза. Об этом предупредил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев.

По словам чиновника, это произойдет из-за снижения числа наемных работников, с зарплат которых отчисляются взносы в Пенсионный фонд, а также из-за роста числа пенсионеров.

«Никто не может гарантировать, что пенсия первого уровня (страховая — ред.) в силу демографии не будет уменьшаться. Потому что она зависит от того, сколько работающих граждан отчисляют на пенсии», — заявил Хромаев UBR.ua.

Сейчас украинец с зарплатой в тысячу долларов (75 тысяч рублей) может рассчитывать на страховую пенсию в 300 долларов (22,7 тысячи рублей). Коэффициент замещения, то есть отношение суммы пенсии к средней зарплате за вычетом НДФЛ составляет 30%.

По мнению Хромаева, к 2030 году этот коэффициент снизится до 20%. Выход из ситуации специалист видит во внедрении накопительной части пенсии.

Если все пойдет, как планируется, что уже с 2030 года пенсионеры «будут получать не 300 долларов, а 200 и плюс те 200, что накопили», подсчитал собеседник.